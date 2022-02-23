معلّمة تعتدي على تلميذ وتتسبّب له في نزيف.. وهذه التفاصيل

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2022/02/23 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أكّد هشام عمارة مندوب حماية الطفولة في قابس في صباح الناس اليوم الأربعاء، تعرض تلميذ للاعتداء بواسطة قلم جاف من طرف أستاذ داخل قاعة الدرس، حيث تلقت المندوبية اشعارا من طرف مدير المدرسة الاعدادية التي شهدت الحادثة وقد تم فتح تحقيق امني في الغرض .

وأضاف أن الطفل صرّح خلال سماعه بأن الاستاذة توجهت له مباشرة وقامت بالاعتداء عليه بواسطة قلم جاف على مستوى الرأس بسبب “التشويش” داخل القاعة، ما تسبب له في نزيف على مستوى الرقبة والرأس .

وكشف هشام عمارة ان التلميذ المتضرر غادر المستشفى وحالته الصحية مستقرة.

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