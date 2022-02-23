وزارة الصحة: تطعيم 399 شخصا فقط ضد كورونا من مجموع 108106 من المدعوين للتلقيح يوم 22 فيفري الجاري

أفادت وزارة الصحة في بلاغها اليومي حول تقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا أنه تم يوم الثلاثاء 22 فيفري الجاري تطعيم 399 شخصا ضد كورونا من مجموع 108106 من الدعوين لتلقي التلاقيح

ولفتت وزارة الصحة الى أن عدد الذين استكملوا التلاقيح المضادة لكورونا بلغ بذات التاريخ 6.321.761 شخصا يتوزعون بين 4.654.488 ممن تلقوا جرعتين من اللقاح و1.661.273 ممن تلقوا جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون أو من المصابين سابقا بكورونا مشيرة الى أن إجمالي عدد التلاقيح بلغ بذات التاريخ 12.964.961 جرعة

وذكرت وزارة الصحة أن عدد المسجلين على منظومة ايفاكس للتسجيل عن بعد لتلقي التلاقيح المضادة لفيروس كورونا بلغ بذات التاريخ 7.847.362 مسجلا داعية في هذا الصدد كل الراغبين/ات في تلقي التلاقيح الى المبادرة الى التسجيل على منظومة ايفاكس