القصرين: الحالة الوبائية بالجهة تتّسم بالخطورة في ظلّ النسق التصاعدي للوفيات والإصابات

وصف كاهية مدير الرعاية الصحية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بالقصرين، منصف المحمدي، الوضع الوبائي الحالي بالجهة الصحية بالقصرين بالخطير في ظلّ تواصل ارتفاع عدد الوفيات والإصابات بفيروس “كورونا”، وتجاوز معدّل الإختطار بمختلف المعتمديات حدود الـ100 إصابة لكل مائة ألف ساكن، فضلا عن إشغال أسرة قسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بالقصرين، وارتفاع عدد المرضى المقيمين بالمؤسسات الصحية بالجهة إلى 59 مريضا منذ أسبوع تقريبا.

وقال المحمدي في تصريح لـ(وات)، اليوم الإربعاء، إنه “رغم تحسن الوضع الوبائي على المستوى الوطني إلا أنّه لا يزال يتّسم بالخطورة في جهة القصرين بسبب تصاعد نسق الاصابات و الوفيات، نتيجة انتشار متحور أوميكرون بالولاية بعد أسبوع أو أسبوعين من انتشاره في تونس العاصمة والولايات المجاورة لها”.

وذكر، في سياق متصل، أن المصالح الصحية بالجهة أحصت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 4 وفيات و175 إصابة جديدة بالوباء، رفعت من إجمالي الاصابات بالولاية منذ بدء انتشار الوباء الى 36 ألفا و425 إصابة واجمالي الوفيات إلى 1083 حالة وفاة.

وشدّد المحمدي، بالمناسبة، على ضرورة استكمال كافة جرعات التلاقيح المضادة لـ”كوفيد 19″، بما فيها الجرعة الثالثة نظرا لأهميتها في تعزيز المناعة ومجابهة الاحتمالات الخطيرة في صورة الإصابة بالوباء، مع الالتزام التام بالتدابير الوقائية ومقتضيات البروتوكول الصحي تفاديا للعدوى، وتقيد المصابين بتراتيب الحجر الصحي الذاتي لكسر حلقات العدوى والحد من انتشار الوباء.