إعلان عن طلب عروض دولي عدد 03/2022 .. طباعة و تسفير الكتب المدرسية لسنة 2022

يعلن المركز الوطني البيداغوجي عن طلب عروض دولي عدد 03/2022 عبر منظومة الشراء العمومي على الخط TUNEPS بهدف إبرام صفقة مع شركة مقيمة أو غير مقيمة يوكل إليها طباعة و تسفير الكتب المدرسية خلال سنة 2022، و يمثل طباعة و تسفير الكتب المدرسية لسنة 2022 قسطا وحيدا يتضمّن 185 عنوانا في 13 773 000 نسخة .

قسط واحد عدد العناوين عدد النسخ مدة الانجاز و التسليم طباعة و تسفير الكتب المدرسية لسنة 2022 185 13773000 120 يوما

فعلى الشركات المقيمة أو الغير مقيمة و المسجلة بمنظومة الشراء العمومي على الخط TUNEPS و الراغبة في المشاركة سحب كرّاس الشروط مجانا عبر موقع الواب الخاص بمنظومة الشراء العمومي على الخط www.tuneps .tn .

مكونات العرض :

يتكون العرض من :

ـ العرض الفني،

ـ العرض المالي،

تتضمن العروض إلى جانب العرضين الفني والمالي وثيقة الضمـان الوقتي والوثائق الإدارية.

تقديم العروض :

ترسل العروض وجوبا عبر منظومة الشراء العمومي على الخط TUNEPS على موقع الواب التالي www.tuneps .tn وذلك طبقا لدليل الإجراءات الصادر عن الهيئة العليا للطلب العمومي .

بالنسبة لوثيقة الضمان البنكي الوقتي فإنه يتمّ إرسالها بالطريقة المادية أي عن طريق البريد مضمون الوصول أو عن طريق البريد السريع أو تسلم مباشرة إلى مكتب الضبط المركزي في ظرف مغلق باسم السيّد الرئيس المدير العام للمركز الوطني البيداغوجي إلى العنوان التالي: 42، شارع علي طراد-منفلوري و يكتب على الظرف عبارة: “لا يفتح طلب عروض دولي عدد 03/ 2022 : “طباعة وتسفير الكتب المدرسية لسنة 2022 “. و ذلك قبل الساعة و التاريخ المحدّدين كآخر أجل لقبول العروض .

* الوثائق الادارية :

يجب أن تحتوي الملّف الإداري على الوثائق المنصوص عليها بالفصل 12 من كرّاس المعطيات الخاصة بطلب العروض و هي الآتية :

وثيقة الإرشادات العامة حول العارض.

نظير من السجل الوطني للمؤسّسات بالنسبة للمقيمين أو ما يعادلها بالنسبة لغير المقيمين حسب ما تنص عليه تشريعات بلدانهم .

شهادة في عدم الافلاس أو التسوية القضائية أو ما يعادل ذلك بالنسبة للعارضين غير المقيمين و ذلك حسب ما تنصّ عليه تشريعات بلدانهم .

تصريح على الشرف في عدم التأثير . ( عبر منظومة الشراء العمومي على الخط TUNEPS )

عبر منظومة الشراء العمومي على الخط تصريح على الشرف في عدم الانتماء للمركز الوطني البيداغوجي خلال السنوات الخمس الأخيرة. ( عبر منظومة الشراء العمومي على الخط TUNEPS )

عبر منظومة الشراء العمومي على الخط بالنسبة للمقيمين يمكنهم تقديم صلب عروضهم شهادة المنشأ التونسي صادرة عن المصالح المختصّة بالنسبة للمنتوجات ذات المنشأ التونسي .

تفويض أو شهادة تثبت أن الممضي هو الممثل القانوني للعارض.

ضمان وقتي طبقا للفصل التاسع (09 ) من DPAO مسلّم أو مصادق عليه من طرف مؤسسة بنكية تونسية ساري المفعول لمدّة 120 يوما بداية من اليوم الموالي لتاريخ آخر أجل لقبول العروض .

من مسلّم أو مصادق عليه من طرف مؤسسة بنكية تونسية ساري المفعول لمدّة يوما بداية من اليوم الموالي لتاريخ آخر أجل لقبول العروض . بالنسبة للمقيمين يتمّ التثبت من شهادة الوضعية الجباية عبر منظومة الشراء العمومي على الخط TUNEPS .

. بالنسبة للمقيمين يتمّ التثبت من شهادة الانخراط بأحد أنظمة الضمان الاجتماعي عبر منظومة الشراء العمومي على الخط TUNEPS .

. في حالة المشاركة في إطار مجمع تضامني Groupement solidaire فإنّ جميع المشاركين في إطار هذا المجمع مدعوون إلى تقديم وثيقة تعهد وحيدة ممضاة من قبلهم مع ضرورة تعيين أحدهم كمفوض يمثل المجمع و أيضا جميع التفويضات من قبلهم في الغرض.

* الملّف الفني :

يجب أن يحتوي الملّف الفني على الوثائق المنصوص عليها بالفصل 12 من كرّاس المعطيات الخاصة بطلب العروض و هي الآتية :

جدول الخاصيات الفنيّة للكتب المدرسية.

جدول الخاصيات الفنيّة المطلوبة.

* الملّف المالي :

يجب أن يحتوي الملّف على الوثائق المنصوص عليها بالفصل 12 من كرّاس المعطيات الخاصة بطلب العروض و هي الآتية :

– وثيقة التعهّد (حسب المثال الموضوع على ذمة المشاركين عبر منظومة الشراء العمومي على الخط TUNEPS ).

– جدول الأثمان.

مكان و تاريخ جلسة فتح الظروف :

حدّد موعد فتح الظروف المتضمنة للعروض الفنية و العروض المالية على الخط في جلسة علنية يوم الأربعاء الموافق لـ 16 مارس 2022 على الساعة العاشرة و النصف صباحا بقاعة الاجتماعات (الطابق الثالث) بمقرّ المركز الوطني البيداغوجي الكائن بـ 42 شارع علي طراد – منفلوري 1089– تونس.

التاريخ الأقصى لقبول العروض :

حدّد آخر أجل لقبول العروض يوم الأربعاء 16 مارس 2022 على الساعة العاشرة صباحا .و تغلق منظومة الشراء العمومي على الخط TUNEPS آليا بعد هذا التاريخ و لا يمكن قبول أية عروض.

صلوحية العروض :

يبقى العارضون ملزمون بعروضهم لمدّة 120 يوما بداية من اليوم الموالي لآخر أجل لقبول العروض المحدّد يوم الأربعاء 16 مارس 2022 على الساعة العاشرة صباحا.

اقصاء العروض :

تقصى آليا و مباشرة كلّ العروض :