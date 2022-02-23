زغوان-كوفيد19: تسجيل 3 وفيات و27 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سجّلت ولاية زغوان، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 3 وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” بكل من الفحص، وبئر مشارقة، وصواف، ارتفع على إثرها إجمالي الوفيات في الجهة منذ بداية الجائحة إلى 464 وفاة، 23 منها سجّلت خلال شهر فيفري الجاري و31 منذ بداية السنة الحالية.

وكذلك سجّلت الجهة، وفق آخر تحيين للوضع الوبائي، 27 إصابة إضافية بالفيروس التاجي بلغ بموجبها إجمالي الإصابات بالجهة منذ بداية الجائحة 12 ألفا و657 إصابة.

وفي ذات الإطار أبرز مدير النهوض بالخدمات الصحية، خالد بالطاهر، في تصريح لـ”وات”، أنه رغم ارتفاع وتيرة الوفيات في الفترة الأخيرة إلّا أغلب مؤشرات الوباء شهدت تراجعا نسبيا حيث تقلص عدد الحالات النشيطة إلى 178 حالة مقابل 529 حالة مطلع الأسبوع الماضي، وانخفض عدد حالات الإيواء بالمستشفيات إلى 11 حالة فقط مقابل 22 حالة موفى الأسبوع المنقضي.

هذا وتراجع أيضا مؤشر الاختطار إلى 198 إصابة على كل 100 ألف ساكن، خلال الفترة الممتدة ما بين 7 و21 فيفري، مقابل 554 حالة من 24 جانفي إلى 6 فيفري 2022، وفق ذات المصدر.