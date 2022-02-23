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حجز 32 كغ من الزئبق الفضي ومباشرة قضيّة حول “مسك وترويج موّاد كميائيّة خطيرة”

2022/02/23 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

ألقت وحدات الحرس الوطني، أمس الثلاثاء بالقصرين، القبض على ثلاثة أشخاص كانوا على متن سيّارة وبحوزتهم حوالي 32 كغ من الزّئبق الفضّي “بغرض الاتجار بها”، وفق ما ذكرته وزارة الداخلية اليوم الأربعاء في بلاغ.

وأكد ذات المصدر أن القيمة المالية للكمية المحجوزة تقدر بـ 380 ألف دينار، مشيرا إلى أنها “مادّة كيميائيّة خطيرة تُستعمل في أغراض طبية ويمكن توظيفها في أغراض مشبوهة”.

وأذنت النّيابة العموميّة بحجز كمية الزئبق المذكورة والاحتفاظ بالموقوفين ومباشرة قضيّة عدلية موضوعها “مسك وحيازة وترويج موّاد كميائيّة خطيرة” ومواصلة الأبحاث.

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