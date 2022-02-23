هذا ما تقرّر بخصوص قضيّة إبطال مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل

قرّرت الدائرة المدنية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في القضية المتعلقة بطلب إبطال مؤتمر جويلية الماضي الذي دعا الى مؤتمر اتتخابي للاتحاد العام التونسي للشغل، الى جلسة يوم 16 مارس القادم استجابة لطلب فريق الدفاع عن الممثل القانوني لاتحاد الشغل وفق ما أوردته موزاييك أف أم.

وكان عدد من النقابيين نشروا قضية مدنية تعهدت بها احدى الدوائر القضائية بالمحكمة الابتدائية بتوتس وذلك للطعن وطلب ابطال مؤتمر انعقد في شهر جويلية من العام الماضي تم بموجبه تنقيح أحد فصول النظام الداخلي للاتحاد ومن ثم السماح لأعضاء المكتب التنفيذي السابق للاتحاد لتجديد ترشحاتهم للمؤتمر الانتخابي الذي انعقد خلال الشهر الجاري بصفاقس.