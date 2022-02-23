المنستير: 3 وفيات و68 إصابة إضافية بفيروس كورونا المستجد

ارتفع عدد الوفيات بالجهة الصحية بالمنستير إلى 1131 وفاة بعد التصريح بتاريخ 21 فيفري بثلاثة وفيات إضافية بمعتمديات قصر هلال والمكنين والمنستير وفق ما أفادت به اليوم الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.

وعرفت الجهة بتاريخ 21 فيفري الجاري التصريح بمجموع 68 إصابة إضافية ليتطور العدد الجملي للإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 57 ألفا و208 إصابات من بينها 53 ألفا و24 حالة تعافي بعد التصريح بتاريخ 21 فيفري الجاري بمجموع 392 حالة شفاء إضافية.

وتراجع في المقابل عدد الحالات النشطة إلى 3053 حالة نشطة، والحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد المقيمة بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة بالجهة إلى 57 حالة منها 10 حالات بقسم الإنعاش والعناية المركزة بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير.

وشهدت الجهة الصحية بالمنستير تراجع مستوى الاختطار بمعتمديتي الساحلين وبنبلبة إلى مرتفع خلال الأربعة عشرة يوما الأخيرة وإلى غاية 21 فيفري الجاري في حين حافظت الجهة في ذات الفترة على مستوى اختطار مرتفع جدا إلاّ أنّها سجلت تراجعا في عدد الإصابات التي بلغت 1436 إصابة أي 237 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن بولاية المنستير حسب الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير .