توننداكس يتراجع بنسبة 3ر0 بالمائة في اقفال حصة الاربعاء

-أقفل مؤشر بورصة تونس، توننداكس، معاملات حصّة، الاربعاء، متراجعا بنسبة 3ر0 بالمائة، وللحصة الثانية على التوالي، مدركا مستوى نقطة 79ر7107 وسط معاملات ضعيفة لم تتخط قيمتها 2ر2 مليون دينار، حسب مؤشرات الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق الماليّة”.

خلافا للحصة الماضية، تصدر سهم الشركة الدولية للايجار المالي قائمة الارتفاعات، بعد أن زاد سعره بنسبة 5ر4 بالمائة لينهي الحصّة في حدود،980ر6 دينار،دون تسجيل اي معاملات.

وصنف سهم شركة الايجار العربية لتونس في خانة الاسهم الاكثر ربحا خلال الحصة، ليتطور سعره بنسبة 1ر3 بالمائة لينهي الحصة في حدود 310ر2 دينار، في ما قدّرت المعاملات على السهم ب274 الف دينار

وتقهقر في المقابل سعر سهم شركة الاستثمارات تونانفست وفقد 5ر4 بالمائة من قيمته، لينهي الحصة عند سعر 350ر8 دينار ولم تتخط المعاملات على السهم عتبة الالف دينار.

كما تدحرج سعر سهم سرفيكوم بدوره، بنسبة 4 بالمائة ليقفل عند مستوى 190ر1 دينار وتمكن السهم من جذب معاملات بقيمة 12 الف دينار.