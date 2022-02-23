تكريم المشاركين في الدورة التكوينية المشتركة بين الصحفيين والأمنيين

حضر مساء اليوم الأربعاء 23 فيفري 2022، وزير الداخلية “توفيق شرف الدين” اختتام الدورة التكوينية المشتركة بين الصحفيين والأمنيين التي انطلقت يوم الإثنين 21 فيفري 2022 بمقر الإدارة العامة لوحدات التدخل (ثكنة الشهيد جمال الدين العقربي ببوشوشة)،

حيث ألقى بالمناسبة كلمة ثمّن من خلالها أهمية مثل هذه الدورات التكوينية لتعزيز العلاقة القائمة بين الأمني والصحفي في إطار تطوير الاستراتيجية الاتصالية لوزارة الداخلية ودعم علاقات التعاون والثقة بين الطرفين.

كما قام الوزير في نهاية حفل الاختتام بتوزيع شهائد مشاركة للصحفيين والأمنيين الذين تابعوا هذه الدورة التكوينية.