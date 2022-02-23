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الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وجدول أعمال مجلس الوزراء، محورا لقاء رئيس الدولة برئيسة الحكومة

2022/02/23 أخبار, المصدر, سياسة

تناول لقاء جمع اليوم الاربعاء بقصر قرطاج، رئيس الجمهورية، قيس سعيد، برئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، “الوضع العام في البلاد، وخاصة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية”.
كما تم التطرق، خلال اللقاء، وفق بلاغ إعلامي للرئاسة، إلى جدول أعمال مجلس الوزراء القادم.
ووفق المصدر نفسه، جدد رئيس الجمهورية، بالمناسبة “التأكيد على ضرورة الإحاطة بالفئات الاجتماعية الضعيفة، وعلى دور الدولة وسائر المؤسسات في الإحاطة بها على جميع المستويات.”

كما شدد على “ضرورة مراقبة مسالك التوزيع، والتصدي بكل الوسائل القانونية المتاحة للمحتكرين والمضاربين”.

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