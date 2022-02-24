أسعار القمح تقفز لأعلى مستوياتها

سجّلت أسعار الحبوب صباح الخميس، مستويات قياسية في جلسات التداول في السوق الأوروبية، وبلغ سعر القمح مستوى غير مسبوق إطلاقًا مع 344 يورو للطن الواحد لدى مجموعة “يورونكست” التي تدير عددًا من البورصات الأوروبية.

وارتفعت بشكل كبير أسعار القمح والذرة إذ تشكل أوكرانيا رابع مصدّر لهما عالميًا، منذ افتتاح جلسات التداول، بعد ساعات على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

ونظراً لأن روسيا وأوكرانيا تنتجان نحو 29% من صادرات القمح العالمية، و19% من إمدادات الذرة، و80% من صادرات زيت دوار الشمس، كان التجار قلقين من أن أي تحركات عسكرية يمكن أن تؤثر في حركة هذه المحاصيل، وتؤدي إلى تدافع كبير من قبل المستوردين للحصول على الإمدادات في منطقة البحر الأسود.

وتورّد روسيا قمحاً إلى جميع الأطراف الرئيسية في العالم، وتركيا ومصر هما أكبر المستوردين.

ويأتي ذلك في وقت قال فيه مسؤولون وخمسة مصادر في قطاع الحبوب، الخميس، إن روسيا علقت حركة السفن التجارية في بحر آزوف حتى إشعار آخر، لكنها أبقت موانئها في البحر الأسود مفتوحة أمام الملاحة.