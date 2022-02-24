سيدي بوزيد: تسجيل حالة وفاة و97 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” مقابل 164 حالة شفاء



سجّلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الخميس، حالة وفاة، و97 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، مقابل 164 حالة شفاء، حسب ما أفاد به كاهية مدير رعاية الصحةالأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بشير سعيدي.

وأشار سعيدي، في تصريح ل”وات”، الى أنه تم إيواء 5 مصابين إضافيين بالمستشفى، ليصبح العدد الجملي للمقيمين بالمستشفيات، حاليا، 44 شخصا.

وارتفع العدد الجملي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى 38 ألفا و740 إصابة، منها 981 وفاة، و36 ألفا و 514حالة شفاء.

من جهة أخرى، بلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد “كوفيد 19” إلى حدود، اليوم الخميس، حوالي 216 ألقا و40 شخصا، وفق ما أفاد المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح، رفيق نصيبي.

وذكر نصيبي، في تصريح ل”وات”، أن عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس “كورونا” بالجهة بلغ حوالي 120 ألفا و949 شخصا، والذين تلقوا الجرعة الثالثة 17 ألقا و425 شخصا.