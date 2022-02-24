من بينها استئناف الحوار الاجتماعي: هذه مخرجات أول اجماع للمكتب التنفيذي لإتحاد الشغل #خبر_ عاجل

دعا المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشّغل، في بيان اليوم الخميس 24 فيفري 2022، الحكومة إلى إلغاء المنشور 20 واستئناف الحوار الاجتماعي والإسراع بتنفيذ تعهّداتها بتطبيق الاتفاقيات المبرمة والانكباب الفوري على إيجاد الحلول للملفّات الكبرى بصفة تشاركية لإخراج بلادنا من الأزمة سياسيّا واقتصاديا واجتماعيا.

وأعرب الاتحاد عن تسجيله “بكلّ فخر واعتزاز نجاح المؤتمر الخامس والعشرين على جميع المستويات، تنظيما ومداولات ومضامين، ويتوجّه بالشكر إلى هياكل الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس وإلى أعوان الاتحاد وإلى لجنة التنظيم النقابية والطاقم الصحّي وإلى قوّات الأمن بجميع أسلاكها على ما بذلوه من جهد وتفان والتزام لإنجاح المؤتمر”.

وحيا نوّاب المؤتمر ويكبر فيهم وعيهم العميق وحسّهم النقابي العالي ووحدتهم الصمّاء ودفاعهم المستميت عن استقلالية القرار النقابي ويدعو كافّة النقابيات والنقابيين إلى مزيد اليقظة والبذل ورصّ الصفوف دفاعا عن الوطن وعن الشعب وذودا عن الاتحاد. يتوجّه بالشكر إلى ضيوف المؤتمر الخامس والعشرين من نقابيين قدامى ونقابيين من دول شقيقة وصديقة ومن جمعيات ومنظّمات وطنيّة.

كما أكد على مواصلة العمل المشترك من أجل حركة نقابية وديمقراطية عربية ودولية قوية ومن أجل غد أفضل لبلادنا. كما يتوجّه بالشكر لكلّ الذين أعربوا عن تهنئتهم بنجاح المؤتمر الخامس والعشرين للاتحاد. يحيّي بكلّ تقدير الإعلاميات والإعلاميين الذين واكبوا المؤتمر وغطّوا فعاليّاته بحرفية وموضوعية.

يشار إلى ان المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشّغل عقد اجتماعه الأوّل اليوم، إثر انتهاء أشغال المؤتمر الخامس والعشرين.