وزارة الخارجية بصدد التنسيق مع السلطات الأوكرانية والبلدان المجاورة والمنظمات الدولية والجمعيات التونسية لإجلاء التونسيين من أوكرانيا

أفادت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عقب اجتماع خلية الأزمة لمتابعة الوضع الميداني في أوكرانيا، اليوم الخميس، بأنها بصدد التنسيق مع السلطات الأوكرانية والبلدان المجاورة لها والمنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني وجمعيات التونسيين بأوكرانيا، للإعداد لعملية إجلاء للمواطنين التونسيين من هذا البلد.

وعبّرت الوزارات والهياكل التونسية المعنية بتفعيل خطة العمل، وفق بلاغ أصدرته وزارة الشؤون الخارجية، عن استعدادها للشروع في إجلاء أفراد الجالية التونسية الذين سجلوا بياناتهم لدى سفارتي تونس بموسكو وفرصوفيا ولم يتمكنوا من مغادرة الأراضي الأوكرانية.

وجددت الوزارة دعوة أفراد الجالية التونسية في أوكرانيا الراغبين في العودة إلى أرض الوطن للاتصال في أقرب الآجال الممكنة بسفارتي تونس لدى موسكو أو فرصوفيا لتحيين بياناتهم قصد إدراجهم ضمن قائمات التونسيين الذين سيتم إجلاؤهم.

وأضافت الوزارة، في ذات السياق، أن خلية الأزمة التي تشكّلت صلبها ستظل في حالة انعقاد للاستجابة لكافة المتغيرات التي تطرأ على هذا الملف ولمتابعة وتأمين المساعدة للجالية التونسية، مجددة دعوتها لكافة أفراد الجالية التونسية المقيمة بهذا البلد إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر وضرورة الالتزام بتوصيات سلطات بلد الإقامة.

وقد ضم اجتماع خلية الأزمة، الذي انعقد بمقر الخارجية، في إطار متابعتها لتطورات الوضع الميداني في أوكرانيا، ممثلين عن كل من وزارات الدفاع الوطني والداخلية والنقل والصحة والناقلة الوطنية، الخطوط الجوية التونسية، وبمشاركة ممثلي سفارتي تونس بموسكو وفرصوفيا عبر تقنية الفيديو.

وذكّرت الوزارة بأنه تم تخصيص الأرقام والبيانات التالية على ذمة أفراد الجالية التونسية:

– سفارة تونس بموسكو:

+79164125671

+74956912858

البريد الالكتروني:

ambatunis@mail.ru

– سفارة تونس بفرصوفيا:

+48506753463

البريد الالكتروني:

at.varsovie@ambtun.pl

konsularny@ambtun.pl

– مدير المناوبة بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج :

+21671782201

– رئيس دار تونس بأوكرانيا سفيان الماطوسي:

+380639778417

البريد الالكتروني :

ngodartunis@gmail.com

– رئيس جمعية الجالية التونسية طارق العلوي:

380939662259+