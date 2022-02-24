سعر برميل النفط يتخطى عتبة 105 دولارات بسبب تداعيات الحرب على أوكرانيا

تخطى سعر البترول خام برنت، الخميس، عتبة 105 دولارات، للمرة الأولى منذ 2014، وذلك مع بدء التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا فجر اليوم

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 104،75 دولار للبرميل وبلغت عقود برنت 105،75 دولار للبرميل

ورغم البعد الجغرافي بين تونس وأوكرانيا إلا أن للحرب على أوكرانيا تداعيات سلبية على اقتصاد تونس، خاصّة، وأنّ إعداد ميزانية الدولة لسنة 2022 اعتمد فرضية سعر برميل النفط في حدود 75 دولارا

كما قدر خبراء الاقتصاد أن صعود السعر المرجعي لبرميل النفط سيثقل ميزانية الدولة (تبعا لدعم الدولة للمحروقات) بحوالي 120 مليون دينار.