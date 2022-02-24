السفير الإيطالي بتونس يعلن رفع قيود السفر عن الإيطاليين نحو عديد الوجهات السياحية، من بينها تونس

أعلن سفير إيطاليا بتونس، لورانزو فانارا، لدى لقائه الخميس، بوزير السياحة، محمد المعز بلحسين، أن بلاده قررت رفع قيود السفرعن الإيطاليين، مما سيمكنهم من برمجة رحلاتهم السياحية إلى مختلف الوجهات السياحية، ومنها تونس، وذلك في ظل تحسن الوضع الوبائي عالميا ووطنيا.

واستعرض الجانبان، خلال هذا اللقاء الذي انتظم بمقر الوزارة، والذي خصص لمناقشة تعزيز سبل التعاون بين البلدين في المجال السياحي، الوضع السياحي في البلدين في ظل التحسن النسبي للوضع الصحي والعودة التدريجية للنشاط السياحي وسبل تعزيز التعاون لزيادة عدد السياح الإيطاليين الوافدين إلى تونس.

كما بحث الطرفان، الإجراءات والقرارات الوقائية التي تم اتخاذها بالبلدين لتطويق إنتشار فيروس “كورونا”، حيث استعرض وزير السياحة الجهود التي تبذلها تونس لمواجهة انتشار هذه الجائحة، مسلطا الضوء على التقدم الهام للحملة الوطنية للتلقيح، مع التأكيد على أن العاملين في القطاع السياحي قد استكملوا جرعات التلقيح الضرورية.

وأشار إلى أانه سيتم تنظيم حملة مكثفة لتمكينهم من الحصول على الجرعة الثالثة لتعزيز المناعة، مع مواصلة تطبيق الإجراءات الوقائية للبروتوكول الصحي للسياحة الذي يتم تطبيقه في كافة الوحدات والمنشآت السياحية والذي أشادت منظمة السياحة العالمية بجدواه فضلا عن وجوب الإستظهار بجواز التلقيح بهذه المؤسسات.

وناقش الطرفان، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، كيفية تعزيز السياحة الثقافية من إيطاليا إلى تونس عن طريق إمكانية تنظيم مسلك سياحي تاريخي مشترك “من روما إلى قرطاج”، يعكس العمق الحضاري والثقافي والتاريخي المشترك بين البلدين، بما يمكن من تثمين هذا الموروث الحضاري ويساهم في جذب ملايين السياح إلى تونس من إيطاليا ومن جميع أصقاع العالم، ويكون مناسبة لبرمجة تظاهرات مشتركة ثقافية وفنية وبعث برامج مشتركة، وذلك لتدعيم الوجهة التونسية.

وأكد وزير السياحة، إمكانية بعث شراكة فاعلة في مجال السياحة الثقافية وتثمين مختلف المواقع والمعالم الأثرية ببلادنا، بما يمكّن من جذب السياح وخلق ديناميكية اقتصادية وتنشيط الحركة السياحية، إضافة إلى دفع نسق التنمية وخلق مواطن الشغل، خاصة بالجهات الداخلية التي تزخر بهذه المقومات السياحية.

ولفت بلحسن، في هذا الصدد، إلى وجود رغبة في تطوير شراكة مع الجانب الايطالي في مجال التكوين في مهن السياحة والعمل المشترك من أجل تطوير علاقات التعاون إلى مستوى تطلعات البلدين الصديقين، لافتا إلى أنه سيعقد جملة من اللقاءات الرسمية خلال الفترة القادمة مع مسؤولين وفاعلين في قطاع السياحة والرحلات في ايطاليا لمزيد الترويج للوجهة التونسية.

واتفق الطرفان، بالمناسبة، على مواصلة العمل المشترك من أجل تطوير مستوى التعاون الثنائي وتكثيف عقد اللقاءات الثنائية، وكذلك برمجة زيارات عمل لعدد من الفاعلين في قطاع السياحة والرحلات إلى تونس لاكتشاف ما تزخر به من مقومات سياحية متنوعة وثرية.