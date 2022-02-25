ميدفيديف يواجه نادال في نصف النهائي في أكابولكو

فاز دانيال ميدفيديف على الياباني يوشيهيتو نيشيوكا بنتيجة 6-2 و6-3 ليصعد إلى الدور نصف النهائي ببطولة أكابولكو للتنس حيث سيواجه رفائيل نادال في إعادة لمواجهتهما في نهائي أستراليا المفتوحة.

واستفاد ميدفيديف، الذي ضمن انتزاع صدارة التصنيف العالمي بعد خسارة نوفاك ديوكوفيتش في ربع النهائي في دبي، من ست فرص لكسر الإرسال وسدد 12 ضربة إرسال ساحقة من بينها واحدة حسمت انتصاره بالمباراة.

وقال ميدفيديف في مقابلة بجانب الملعب عند سؤاله عن صدارة التصنيف العالمي “لم يكن من السهل خوض المباراة بعد معرفة (هذا النبأ) خلال اليوم. لكي أكون محقا علمت أن نوفاك خسر مباراته لكني لم أعلم أنني سأتصدر التصنيف بعد هزيمته. كنت أعتقد أنه يجب علي تحقيق نتيجة إيجابية هنا”.

وأضاف “لذا عندما تلقيت بعض الرسائل علمت أن هذا سيحدث”.

ويلعب ميدفيديف ضد نادال الذي بدأ مواجهته ضد الأمريكي تومي بول المصنف 39 عالميا بشكل مذهل قبل أن يعاني في المجموعة الثانية ليفوز 6-صفر و7-6.

وفي الشهر الماضي انتزع ميدفيديف أول مجموعتين لكنه خسر أمام نادال الذي توج بلقبه 21 في البطولات الأربع الكبرى.

وسيكون على ميدفيديف أن يكون في قمة مستواه عندما يواجه نادال الذي عزز سجل انتصاراته إلى 13 مباراة متتالية في 2022 وهي أفضل بداية في أي موسم للاعب البالغ عمره 35 عاما.وقال اللا عب الروسي إن مواجهة نادال مرة أخرى ستكون استثنائية.

وتابع “فرصة للثأر. يجب أن تتعلم من الأفضل وهذا يعني منه (نادال) ومن روجر (فيدرر) ونوفاك وآندي (موراي)… عندما يخسر أي منهم مباراة يحاول الثأر لنفسه.

“في بعض الأحيان ينجحون في الفوز وفي أحيان أخرى لا وهذا ما سأحاول فعله لو واجهت رفائيل”.