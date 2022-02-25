مشاركة متميزة في معرض الصناعات الغذائية (Libya Food) طرابلس – 13 16مارس2022

تواصل غرفة التجارة والصناعة لصفاقس تحقيق نجاحاتها في تنفيذ برنامجها التي رسمته مع شركائها بليبيا الشقيقة، وبعد ضمان المشاركة التونسية الملآى بالعقود والاتفاقات في معرض ليبيا للإنشاءات جويلية 2021 وملتقى ومعرض ليبيا الدولي الرابع عشر للرعاية الصحية فيفري 2022، تنظم الغرفة المشاركة التونسية في الدورة الثالثة لمعرض ليبيـا للغـذاء (Libya Food) وذلك من 13 إلى 16 مارس 2022 بمعرض طرابلس الدولي.

ولقد بلغ إلى حد الآن، عدد العارضين التونسيين المشاركين في هذه التظاهرة 25 مؤسسة عاملة في قطاع الصناعات الغذائية. كما سيحتوي البرنامج يوم 14 مارس 2022، على منتدى سيكون الأول من نوعه للشراكة التونسية الليبية في قطاع الصيد البحري وزيت الزيتون حيث سيتم عرض 3 مداخلات حول ” واقع الفلاحة في تونس” و”واقع الفلاحة في ليبيا” و “آفاق وإمكانيات التعاون والتكامل التونسي الليبي في قطاعي الفلاحة والصيد البحري” إضافة إلى تنظيم ورشتي عمل تطبيقيتين، ستعنى الأولى بقطاع الصيد البحري والثانية بقطاع زيت الزيتون.

وستكون هذه المشاركة بالنسبة لأصحاب الأعمال والمستثمرين في مجال الصناعات الغذائية: الحلويات، المشروبات، منتجات الألبان، اللحوم والدواجن، الأغذية المحفوظة والطازجة، الوجبات الخفيفة، المعجنات، المنتجات المتخصصة، البذور والحبوب، تكنولوجيات الأغذية، المبردات، الأغذية المجمدة، مسدي خدمات الأكل وغيرها من المنتوجات ذات الصلة، فرصة حقيقية لعرض المنتوج التونسي الرائد، في السوق الليبية وكذلك لتقريب المؤسسات الليبية والتونسية في هذا القطاع الحيوي والمساهمة في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.