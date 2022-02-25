بنزرت: إعطاء إشارة انطلاق إعداد المخطط التنموي 2023- 2025



أعطيت، اليوم الجمعة، إشارة الإنطلاق في إعداد المخطط التنموي 2023-2025 بولاية بنزرت، خلال جلسة عمل انتظمت بقاعة المحاضرات الكبرى بمقر الولاية.

وخصصت الجلسة، التي جرت بإشراف والي بنزرت، سمير عبد اللاوي، وبحضور كاتب عام الولاية حمادي بن عمر، ومعتمدي ورؤساء البلديات والمديرين الجهويين وممثلي النسيج المنظماتي والجمعياتي، لتقديم منهجيّة ومراحل إعداد المخطط، والمحاور التّي سيتم إعتمادها في بلورة أولوياته المستقبلية الاقتصادية منها والاجتماعية.

وبيّن والي الجهة، في مداخلته الافتتاحية، أهمية المخطط التنموي 2023-2025 وتوجهاته الاستراتيجية الهادفة لدفع نسق النمو وتحسين المؤشرات الإقتصادية والإجتماعية في مختلف مناطق الولاية، ولاسيما منها المناطق المصنفة ذات أولوية .

وأكد، أيضا، على تفعيل البعد التشاركي في رسم ملامح المخطط وتفاعل كل الهياكل والمصالح محليا وجهويا في اعداده، سواء منها من القطاع العام او القطاع الخاص، علاوة على النسيج المنظماتي والمجتمعي، من اجل تحديد استراتيجيات تنموية واقعية ومشاريع ذات مردودية اقتصادية واجتماعية قابلة للانجاز، ومن شأنها أن تثمن المميزات والإمكانيات الاستراتيجية التي تتميز بها الجهة.

وأكد الوالي، على اهمية المجهودات المبذولة من قبل جميع المصالح والهياكل المحلية والجهوية الرسمية والمجتمعية ،لمزيد الرفع من نسق انجاز البرامج والمشاريع القادرة على مزيد تحسين القدرات التنافسية للاقتصاد الجهوي وتحسين جاذبيتها داخليا وخارجيا، داعيا الى مواصلة العمل على نفس المنوال.

من جانبه استعرض المدير الجهوي للتنمية، عبد اللطيف حميد، المنهجية المقترحة لإعداد المخطط، ودليل إعداد التقرير الجهوي التأليفي، ومشمولات وتركيبة اللجان المكلفة بإعداد مشروع المخطط وآجال الإنتهاء منه.

وأشار، الى انه تم في هذا الصدد، تكوين 4 مجموعات عمل، ستتولى ضمن تقارير فنية، ضبط مختلف مشاغل واشكاليات الجهة في جميع القطاعات، ووضع مقترحات أولية لمشاريع تنموية خلال الفترة 2023-2025، قبل عرضها على أنظار لجنة التخطيط والمالية صلب المجلس الجهوي، من ثم على انظار المجلس في اجل أقصاه بداية شهر أفريل المقبل.