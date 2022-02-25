قابس: تسجيل 51 اصابة جديدة بفيروس “كورونا”

أعلنت الادارة الجهوية للصحة بقابس، اليوم الجمعة، عن تسجيل 51 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” توزعت الى 20 اصابة بوذرف، و18 بقابس الجنوبية، و8 اصابات بالمطوية، و4 بمطماطة الجديدة، واصابة واحدة بقابس المدينة، وذلك من مجموع 158 عيّنة تحليل. وبلغ العدد الجملي

لحالات التعافي بالجهة 27 ألفا و544 من بين 28 ألفا و284 إصابة مسجّلة منذ بداية الجائحة، فيما يبلغ حاليا إجمالي حالات العدوى النشطية 740 حالة تتوزع الى 208 حالات بقابس الجنوبية، و134 حالة بمارث، و128 بالحامة، و87 بوذرف، و48 بمطماطة الجديدة، و43 بالمطوية، و38 بقابس الغربية، و37 بقابس المدينة، و30 بمنزل الحبيب، و12 بغنوش، وحالتين بمطماطة.

هذا وتبلغ نسبة الاختطار الجهوي لفيروس “كورونا” في ولاية قابس 185 اصابة لكل 100 الف ساكن، ويقيم حاليا 31 مريضا ومريضة باقسام “كوفيد 19” بالمؤسسات الاستشفائية بالجهة