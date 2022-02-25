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عاجل: أب يحرق ابنه في أماكن مختلفة من جسمه بقفصة.. وهذا ما تقرّر في حقّه

2022/02/25 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة يوم أمس الخميس 24 فيفري 2022 بالاحتفاظ بشخص متشدد دينيا مصنف لدى الوحدات الأمنية بمعتمدية السند من ولاية قفصة وذلك بسبب تعمده تعذيب إبنه البالغ من العمر تسع سنوات بطريقة بشعةحيث قام بضربه بخرطوم وحرقه بمعدن ساخن في أماكن مختلفة من جسمه بعد أن تغيب عن الدروس.

وتفيد أبحاث فرقة مناهضة العنف ضد المرأة والطفل بمنطقة الأمن الوطني بقفصة أن الطفل وقع ايواؤه بقسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي الحسين بوزيان بقفصة في حالة ضرر مادي حيث مكنه طبيب القسم من شهادة طبية بثلاثين يوما ،كما فتح مندوب حماية الطفولة بحثا اداريا في الحادثة، وفق ما نقلته موزاييك اف ام .

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