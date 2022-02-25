الكرملين: بوتين مستعد لإرسال وفد إلى مينسك للتفاوض مع وفد أوكراني

قال المتحدث الرئاسي الروسي دميتري بيسكوف إن الرئيس فلاديمير بوتين مستعد لإرسال وفد روسي إلى مينسك للتفاوض مع الوفد الأوكراني.

ووفق بيسكوف، فإن الوفد الروسي سيضم ممثلين عن وزارة الدفاع ووزارة الخارجية وإدارة الكرملين.

وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم الجمعة: “أعلن زيلينسكي عن استعداده لمناقشة الوضع المحايد لأوكرانيا. في البداية، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الغرض من العملية هو مساعدة جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بما في ذلك نزع السلاح من أوكرانيا. وهذا، في الواقع، هو جزء لا يتجزأ من الوضع المحايد”.

من جانب آخر لفت بيسكوف إلى أن رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو أكد للرئيس بوتين أن مينسك ستكون مستعدة لتهيئة جميع الظروف اللازمة لعملية التفاوض بين روسيا وأوكرانيا، قائلا: “تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الهاتف اليوم مع رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، الذي أكد بدوره أنه سيكون على استعداد لتهيئة جميع الظروف اللازمة لوصول الوفود، وضمان سلامتهم”.

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عبر عن استعداده لمناقشة الوضع المحايد لأوكرانيا.

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ بداية العملية العسكرية بأن الغرض منها هو مساعدة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، بما في ذلك من خلال نزع سلاح أوكرانيا، وهذا عمليا جزء لا يتجزأ من الوضع المحايد.

وكالات