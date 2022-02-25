فظيع: في المكنين..يعنف طليقته ويغتصبها..

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فظيع: في المكنين..يعنف طليقته ويغتصبها..

2022/02/25 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تقدمت امرأة إلى الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بالمكنين بشكاية ضد طليقها من أجل الاعتداء عليها بالعنف الشديد ومفاحشتها واغتصابها حيث أفادت ان مفارقها عمد إلى القدوم إلى غاية منزلها والدخول عنوة ثم قام بتجريدها من كامل ملابسها وعنفها بواسطة رابطة حزامها حيث وجه لها عديد الضربات بمختلف أنحاء جسدها وبعدها فاحشها ثم قام باغتصابها.

وبناء على ذلك أولت الفرقة المذكورة الموضوع أهمية بالغة وقام أعوانها بجمع المعلومات وتقصي تحركات المتهم إلى أن أمكن لهم تحديد مكانه فقاموا بنصب كمين محكم له وإلقاء القبض عليه وباستنطاقه فيما نسب اليه اعترف المعني بارتكابه لهذه الجريمة الشنيعة مؤكدا انه تعمد اقتراف هذا التصرف بغاية التشفي منها .

و حسب ما اكده كاتب عام نقابة السلك المدني بالمنستير توفيق الشاهر في تصريح لموزاييك فقد تم تحرير محضر بحث في الغرض والاحتفاظ بالمظنون فيه والأبحاث جارية .

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