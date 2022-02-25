تطاوين: تسجيل حالتي وفاة في تطاوين الجنوبية و 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الإدارة الجهوية للصحة بتطاوين خلال الساعات ال24 الماضية، حالتي وفاة جراء فيروس كورونا في معتمدية تطاوين الجنوبية.

وبذلك ارتفع العدد الجملي لضحايا هذا الوباء بالجهة، منذ بداية العام الجاري، إلى 46 حالة مؤكدة.

ورصدت الإدارة الجهوية للصحة خلال ال24 ساعة الماضية، وفق ما نشرته اليوم الجمعة على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي، 23 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، تتوزع الى 06 حالات في تطاوين الشمالية و05 إصابات في غمراسن و04 اصابات في تطاوين الجنوبية و03 اصابات في بني مهيرة وحالتين في البئر الاحمر وإصابة واحدة في كل من رمادة والصمار.

وبذلك يرتفع العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس منذ غرة جانفي الماضي إلى 2977 حالة مؤكدة.

ويتواصل في الأيام الاخيرة تقلص عدد الخاضعين للعلاج بأقسام كوفيد-19 إلى 04 مصابين فقط بقسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين ومصاب واحد في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي برمادة ومصاب آخر في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي بغمراسن.