المهدية: عدد العينات النشطة تنزل دون 900 بعد تعافي 125 مصابا بفيروس كورونا

نزل عدد العينات النشطة (الحاملة لفيروس كورونا المستجد) بجهة المهدية، الجمعة، إلى 872 حالة، وذلك بعد تعافي 125 مصابا.

وأظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ166 عينة، صدرت اليوم، وفاة ثلاثة مصابين وتسجيل 34 إصابة جديدة بالفيروس التاجي.

وتوزعت الإصابات الجديدة إلى 13 بالمهدية و7 بالشابة و5 بقصور الساف وإصابتين (02) بكل من السواسي وهبيرة مقابل إصابة واحدة بدوائر ملولش وسيدي علوان وبومرداس والجم وأولاد الشامخ.

وأحصت الإدارة الجهوية للصحة، منذ ظهور الوباء، 35 ألفا و35 إصابة من بينها 33 ألفا و278 حالة شفاء و885 حالة وفاة.

وتلقى 123 مواطنا، اليوم، لقاحا مضادا للفيروس من بينهم 25 انتفعوا بالجرعة الأولى و19 بالجرعة الثانية و76 بالجرعة الثالثة، فيما تلقى 3 مواطنين تطعيما بهدف السفر خارج البلاد.

وبلغ مجموع المنتفعين بجرعة واحدة من اللقاح 235 ألفا و530 فردا (ما يمثل 52ر53 بالمائة من إجمالي السكان)، بينما وصل عدد الملقحين بصفة كاملة 206 آلاف و134 (أي 84ر46 بالمائة).

ولاتزال نسبة إشغال أسرة الانعاش بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر (10 أسرة) عند مستوى 100 بالمائة، بينما يقيم 32 مصابا بالفيروس في مختلف مستشفيات الجهة.