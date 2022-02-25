م576،9 مليون دينار قيمة الاستثمارات الفلاحية الخاصة المصادق عليها في 2021

ناهزت الاستثمارات الفلاحية الخاصة المصادق عليها من قبل وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية خلال سنة 2021 قيمة 576،9 مليون دينار -3499 عمليّة استثماريّة- مقابل 506،3 مليون دينار -3430 عملية استثمارية- في 2020.

وسجلت هذه الاستثمارات تطوّرا بنسبة 13،9 بالمائة في القيمة وبنسبة 2 بالمائة في العدد، وفق ما أظهرته الاحصاءات الاخيرة، التّي نشرتها الوكالة

ومقارنة بمخطط التنمية 2016 /2020 فقد شهدت الاستثمارات الفلاحية الخاصة تراجعا بنسبة 21،7 بالمائة على مستوى العدد وبنسبة 13،5 بالمائة على مستوى القيمة.

ومن شأن الاستثمارات الخاصة المصادق عليها خلال سنة 2021 إحداث 4288 موطن شغل دائم مقابل 3965 موطن شغل في سنة 2020. واستأثرت هذه الاستثمارات بدعم بقيمة 162،5 مليون دينار أي ما يمثل 28،2 بالمائة من حجم الاستثمارات المصادق عليها مقابل دعم بقيمة 146،9 مليون دينار في 2020.

وقدّرت قيمة الموجهة لاقتناء المعدّات الفلاحية ب65،6 مليون دينار أي ما يمثل 40،4 بالمائة من إجمالي الدعم المسند للاستثمارات الفلاحية الخاصة لسنة 2021.

وصادقت لجنة اسناد المزايا على 67 قرضا عقاريا بقيمة 10،8 مليون دينار مقابل 59 قرضا بقيمة 9،1 مليون دينار في 2020. ووجهت هذه القروض إلى إدماج 693 هكتارا من الأراضي في الحلقة الاقتصادية مقابل 614 هكتارا في 2020.

وتمّ خلال سنة 2021 الاستجابة ل2870 طلب لصرف الدعم قدّمت لوكالة النهوض بالاستثمار الفلاحي بقيمة 88،9 مليون دينار.

كما صادقت الوكالة على 32 عمليّة استثمارية بقيمة 55،7 مليون دينار لفائدة شركات الإحياء والتنمية الفلاحية مقابل 15 عمليّة بقيمة 5،9 مليون دينار في 2020 فضلا عن 8 عمليّات استثمار بمساهمة أجنبية بقيمة 20،6 مليون دينار منها 4 استثمارات محمولة على استثمارات شركات الإحياء والتنمية الفلاحية ذات مساهمة فرنسية وكندية وبلجيكية.

وتمّت المصادقة على استثمار بقيمة 14 مليون دينار يتعلق بتربية دجاج اللحم في ولاية زغوان. وشهدت الاستثمارات المصادق عليها في قطاع تربية الاحياء المائية استقرارا في حدود 7،2 مليون دينار. وعرفت الاستثمارات المتعلقة بالخدمات الفلاحية نموا بنسبة 6،8 بالمائة -61 مليون دينار-.

وبلغت نسبة الاستثمارات المصادق عليها لفائدة الباعثين الشبّان والنساء على التوالي بنسبة 40،8 بالمائة و13،2 بالمائة من اجمالي الاستثمارات المصادق عليها.

في المقابل تمذ تسجيل تراجع في الاستثمارات المصادق عليها في قطاع الصيد البحري اذ تراجعت بنسبة 14،1 بالمائة والتحويل الاولي بنسبة 26،2 بالمائة ومعاصر الزيتون ب28،4 بالمائة ومكوّنات الغراسات بنسبة 14،9 بالمائة.

وتراجعت الاستثمارات المصادق عليها في 12 ولاية وتعلّق الأمر بولايات تونس وبن عروس ومنوبة والكاف والقيروان وسيدي بوزيد وقفصة وقبلي وتوزر وقابس ومدنين.