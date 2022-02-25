توننداكس ينهي حصة الجمعة على ارتفاع طفيف في حدود 04ر0



أنهى المؤشر المرجعي لبورصة الأوراق المالية بتونس توننداكس، معاملات حصّة، الجمعة، على ارتفاع طفيف بنسبة 04ر0 بالمائة مدركا مستوى 82ر7070 نقطة وسط حجم تداول ناهز 1ر2 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق الماليّة”.

وتصدّر سهم مجمع وان تاك القابضة قائمة الارتفاعات بعد أن تطور بنسبة 1ر4 بالمائة ليقفل على سعر 640ر8 دينار، وسط حجم تداول بقيمة 186 ألف دينار.

وصنف سهم سيرياليس في خانة الاسهم الاكثر تبادلا خلال الحصة، وسجل السهم زيادة في سعره بنسبة 4ر2 بالمائة وأقفل عند مستوى 990ر11 دينار، في ما قدرت المبادلات على السهم ب129 الف دينار.

وسجل سهم السكنى اهم تراجع مع نهاية الحصة بنسبة 5ر4 بالمائة، مقفلا عند سعر 350ر2 دينار، دون تسجيل اي مبادلات.

وتقهقر سعر سهم تامينات مغربية، بدوره، ب4ر2 بالمائة وانهى الحصة عند مستوى 58 دينارا في ما قدرت المبادلات على السهم ب19 الف دينار.

واستحوذ سهم شركة المنتجات الصحية ليلا على نصيب الاسد من المعاملات المسجلة خلال الحصة بقيمة 252 ألف دينار بيد انه اختتم الحصة متراجعا بنسبة 8ر0 بالمائة (480ر10 د).