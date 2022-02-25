بن عروس: تسجيل حالة وفاة و55 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”



تلقت إدارة الصحة الوقائية ببن عروس إشعارا بـحالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بفيروس “كورونا”، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بالجهة إلى 1185 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.

وسجلت الجهة، وفق مدير الصحة الوقائية ببن عروس، فتحي اللطيف، 55 إصابة جديدة، من مجموع 189 عيّنة تحليل رفعتها الوحدات أول أمس الاربعاء، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ بداية الجائحة إلى 48 ألفا و712 إصابة مؤكدة.

ووفقا لآخر تحيين أوردته الإدارة الجهوية للصحة، فقد انخفض عدد الحالات النشيطة إلى 600 حالة كما انخفض عدد المقيمين في أسرّة الاوكسيجين بالمستشفى الجهوي باليلسمينات الى 9 مقيمين.