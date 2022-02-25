قطع الكهرباء يوم الاحد 27 فيفري 2022 باقليم سوسة المدينة والمنستير وسيدي بوزيد

أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز، الجمعة، عن قطع الكهرباء يوم الاحد 27 فيفري باقليم سوسة المدينة والمنستير وسيدي بوزيد، وذلك في نطاق برنامجها الدوري لصيانة شبكات توزيع الكهرباء.

وافادت الشركة في بلاغ صادر عنها، ان عملية قطع الكهرباء بسوسة المدينة ستكون بداية من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الزوال، بكل من حي الرياض 1 و2 وحي التعمير وحي الزهراء والحي العسكري وشارع أبو حامد الغزالي وعمارة درة وسوق الأحد سوسة وطريق مساكن، إضافة الى خمس عمارات سكنية في تقسيم الثكنات بسوسة.

واضافت في ذات السياق، ان عملية قطع الكهرباء بولاية المنستير ستشمل كل من بنبلة كامل مدينة المصدور والساحلين طريق جمال ومنزل حرب ومنزل حرب طريق الساحلين ومسجد عيسي، وذلك بداية من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الزوال، مشيرة الى ان عملية انقطاع الكهرباء بولاية سيدي بوزيد تكون من الواحدة ونصف بعد الزوال إلى الساعة الرابعة بعد الزوال بمنطقة لبيض من معتمدية جلمة.

وأضافت الشركة أن عملية إرجاع التيار الكهربائي بالمناطق المذكروة ستتم بصفة تدريجية حسب تقدم الأشغال ودون سابق إعلام