وزارة السياحة تحين البروتوكول الصحي للسياحة التونسية على إثر تحسن المؤشرات الوبائية



أعلنت وزارة السياحة أنه تقرر بداية من يوم غد، السبت 26 فيفري 2022، العمل بتحيين البروتوكول الصحي للسياحة التونسية، نظرا لتحسن المؤشرات الوبائية المتعلقة بجائحة كوفيد 19 بالبلاد التونسية

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها ، الجمعة، أنه وبداية من 01 مارس 2022 سيتم الترفيع في طاقة الاستيعاب إلى 100 بالمائة بالنسبة للفضاءات المفتوحة بمختلف المؤسسات والمنشآت السياحية.

كما سيتم الترفيع في طاقة الاستيعاب إلى 75 بالمائة بالنسبة إلى الفضاءات المغلقة مع ضرورة الاستظهار بجواز التلقيح وإجبارية ارتداء الكمامة وتهوئة الفضاءات المذكورة.

وقررت الوزارة، أيضا، الترفيع في طاقة الاستيعاب إلى 100 بالمائة بالنسبة إلى النقل السياحي.

كما تقرر، بداية من 1 أفريل 2022، الترفيع في طاقة الاستيعاب إلى 100 بالمائة بالنسبة إلى الفضاءات المغلقة مع تشديد مراقبة الاستظهار بجواز التلقيح لدخول المؤسسات والمنشآت السياحية وإجبارية ارتداء الكمامة وتهوئة الفضاءات المذكورة.

وأشارت الوزارة إلى الحرص على تكثيف عمليات التلقيح والتطعيم بجرعات تعزيز المناعة لكافة العاملين بمختلف المؤسسات والمنشآت السياحية، لافتة، إلى أنه يتم تحيين البروتوكول الصحي حسب تطور الحالة الوبائية لجائحة كوفيد 19.