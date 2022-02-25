مدنين:تسجيل حالتي وفاة و118 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت ولاية مدنين خلال الساعات ال24 الأخيرة، حالتي وفاة بفيروس كورونا، و118 إصابة جديدة، منها 112 إصابة محلية و6 إصابات وافدة من ليبيا، وذلك من جملة 776 عينة وردت نتائج تحاليلها من المخابر الخاصة ومن المخبر المرجعي بالمستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة، اليوم الجمعة، لتبلغ نسبة إيجابية التحاليل 15 فاصل 3 بالمائة، وفق مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بمدنين، زيد العنز.

وتوزعت الإصابات المحليةإلى 20 بحومة السوق و17 ببن قردان و16 بميدون و15 بمدنين الجنوبية و12 بمدنين الشمالية و4 بسيدي مخلوف وإصابة واحدة بكل من أجيم وبني خداش، ليرتفع العدد الجملي للإصابات المحلية بالجهة إلى 50130 اصابة، منها 1420 حالة وفاة منذ بداية الجائحة الوبائية.

وشملت هذه الإصابات 11 تلميذا و4 أطفال في سن ما قبل الدراسة، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة خلال شهر فيفري في صفوف التلاميذ إلى 605 إصابات وإلى 59 إصابة في صفوف الأطفال.