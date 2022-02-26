حجز كميّة من الخضر والفواكه الجافّة بقيمة 8 مليارات

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2022/02/26 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

في إطار مُكافحة ظاهرة الإحتكار والمضاربة، قامت يوم 24 فيفري 2022 الفرقة الجهوية للشرطة البلدية ببن عروس والفرقة المركزية للمراقبة الصحية والاقتصادية بادارة الشرطة البلدية بمشاركة فريق من إدارة الأبحاث الاقتصادية بوزارة للتجارة بحجز 465 طن من التفّاح و228 طن من التّمُور و25 طن من القوارص و60 طن من اللوز بقيمة ماليّة تقدر بـ 8.1 مليون دينار بمخزن تبريد بجهة مرناق.

تعهّدت إدارة الأبحاث الاقتصاديّة بوزارة التجارة بالمحجوز وباستكمال الإجراءات القانُونيّة، كما تمّ ضبط سيارة مفتش عنها بنفس المخزن تابعة لإحدى الشركات العقارية تعهّد بها مركز الحرس الوطني مرجع النظر.

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