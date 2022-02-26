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عاجل: آخر آجال خلاص معلوم جولان السيارات الخاصّة.. وهذه هي الأسعار الجديدة حسب كل صنف

2022/02/26 إقتصاد و أعمال, الأولى, المصدر

حدّدت وزارة المالية تاريخ 5 مارس 2022 للسيارات الخاصة التي تحمل أرقام تسجيل زوجية لدفع معلوم الجولان.

كما تّ تحديد تاريخ 5 أفريل 2022 للسيارات الخاصة ذات الأرقام الفردية وكذلك الدراجات.

وفي ما يلي تذكير بمعلوم الجولان حسب أصناف السيارات اثر الزيادة الجديدة التي تمّ اقرارها في قانون الماليّة 2022 :

من 1 إلى 4 حصانا: 65 دينارا
من 5 إلى 7 أحصنة: 130دينارًا
من 8 إلى 9 أحصنة: 180 دينارًا
من 10 إلى 11 حصانًا: 230 دينار
من 12 إلى 13 حصانا: 1050 دينارًا
من 14 إلى 15 حصانًا: 1400 دينار
16 حصانا فأكثر والسيارات الرياضية مهما تكن قوّتها: 2100 دينار.

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