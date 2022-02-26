سيدي بوزيد: تسجيل 65 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” مقابل 185 حالة شفاء

سجّلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم السبت 65 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، مقابل 185 حالة شفاء، حسب ما أفاد به كاهية مدير رعاية الصحةالأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد بشير سعيدي في تصريح لـ(وات).

وتمّ إيواء 5 مصابين جدد بالمستشفى ليصبح العدد الجملي للمقيمين بالمستشفيات حاليا 39 شخصا.

وارتفع العدد الجملي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى 38 ألفا و916 إصابة منها 981 وفاة و36 ألفا و 962حالة شفاء.

ومن جهة أخرى، بلغ عدد الذين تلقّوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد “كوفيد 19” في ولاية سيدي بوزيد إلى حدود اليوم السبت حوالي 216097 شخصا، وفق ما ذكره المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح ضد “الكوفيد 19” بسيدي بوزيد رفيق نصيبي.

وأضاف نصيبي في تصريح لـ(وات) أن عدد الذين تلقّوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس “كورونا” بالجهة بلغ حوالي 120960 شخصا، والذين تلقوا الجرعة الثالثة 17440 شخصا.