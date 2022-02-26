كاس رابطة ابطال افريقيا(الترجي الرياضي -النجم الساحلي صفر-صفر): تصريحات ما بعد المباراة..

في ما يلي تصريحات ما بعد مباراة الترجي الرياضي والنجم الساحلي التي دارت اليوم السبت بالملعب الاولمبي حمادي العقربي برادس في اطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لمسابقة كاس رابطة ابطال افريقيا والتي انتهت بالتعادي السلبي 0-0:

راضي الجعايدي (مدرب الترجي الرياضي): “واجهنا عديد المصاعب في مباراة اليوم منذ الشوط الاول حيث لم يرتق المردود الجماعي خلال الفترة الاولى من اللعب الى مستوى الانتظارات وبدت محاولاتنا الهجومية بطيئة ولم نخلق فرص واضحة للتهديف لاسيما في ظل نجاح المنافس في غلق المساحات على مستوى محور الدفاع مما اجبرنا على اعتماد التوزيعات الجانبية واللعب الطويل وهذا ما لا يتماشى مع اسلوب لعبنا المعتاد”.

“حاولنا خلال الشوط الثاني اخذ زمام المبادرة من اجل الوصول الى مرمى النجم الساحلي من خلال اقحام مهاجم ثان الا ان تالق الحارس علي الجمل من جهة ونجاح المنافس في تنويع خططه الدفاعية وكذلك عامل التسرع بفعل الضغط الجماهيري كلها عوامل وقفت حجر عثرة امانا للوصول للشباك”.

“سنسعى مستقبلا الى تجاوز المشاكل الهجومية التي واجهتنا في مباراة اليوم وتجاوز اشكال التسرع واهدار المحاولات السانحة للتهديف ومع ذلك فاننا نجحنا في فرض سيطرة ميدانية على كامل ردهات المباراة وكان بامكاننا تحقيق الافضل الا ان غياب نسق المباريات الرسمية من ذلك اجراء 3 مباريات رسمية بعد 9 اسابيع من الراحة وتوفق النجم في خطة دفاع المنطقة المنخفض جعلنا نكتفي بالتعادل, ولن يمنعنا ذلك من مواصلة العمل لاصلاح الاخطاء وتطوير الاداء الجماعي للفريق بصفة مستمرة”.

محمد امين بن حميدة (لاعب الترجي الرياضي):”نجحنا في السيطرة الكلية على مجريات المباراة وحققنا نسبة امتلاك عالية للكرة ولكن ما كان يعوزنا هي اللمسة الاخيرة للكرة ووضعها في الشباك ومع ذلك فاننا سنعمل على تجاوز هذا الاشكال وتحسين النجاعة امام المرمى حتى نتمكن من تحويل الفرص والمحاولات الى اهداف”.

” كانت لدينا عزيمة قوية من اجل اسعاد جماهيرنا التي حضرت اليوم ونحن سعداء بعودتها الى المدارج ولكن للاسف جزئيات بسيطة حالت دون تحقيق الفوز ولابد من مواصلة العمل من اجل حسم التاهل الى الدور ربع النهائي”.

روجى لومار (مدرب النجم الساحلي):”اعتقد اننا حققنا نتيجة مرضية بالنظر الى وضعية الفريقين صلب المجموعة الثالثة، فالترجي الرياضي يحتل صدارة الترتيب والنجم يقبع في المركز قبل الاخير، فضلا عن الفوارق الفنية وطبيعة الظروف الاستثنائية التي يعيشها النجم الساحلي في هذه الفترة بالذات ولهذا لا يمكن مطالبة الفريق باكثر من ذلك المردود الذي قدمه في لقاء اليوم لاسيما في ظل سيطرة المنافس على اغلب ردهات المباراة “.

“نتيجة التعادل التي حققناها تجعلنا نحافظ على حظوظنا كاملة في التاهل الى الدور ربع النهائي وهي نتيجة مرضية جاءت نتيجة حسن اعدادنا للقاء والدراسة الدقيقة للمنافس والانضباط التكتيكي للاعبين، كما ان المردود الذي قدمناه يجعلني انظر للمستقبل بكثير من التفاؤل مما يملي علينا مواصلة العمل والاجتهاد بنفس الروح والعزيمة تحضيرا للاستحقاقات القادمة”.

علي الجمل (حارس مرمى النجم الساحلي):” قدمنا مباراة طيبة اجمالا وحققنا نتجية تعادل تجعلنا نواصل المسيرة في كاس رابطة ابطال افريقيا بكثير من الامل كما اظهر اللاعبون التزاما وتطبيقا مثاليا لتعليمات المدرب، اما على المستوى الشخصي فانني اضطلعت بمهمتي في حراسة شباك النجم على احسن ما يرام، فواجبي انقاذ اخشاب الفريق من الاهداف والمحافظة على عذارة الشباك وهو ما تحقق اليوم امام الترجي رغم ان اللقاء كان صعبا للغاية”.

“لابد من مواصلة العمل بنفس الوتيرة والروح والسعي الى تطوير المستوى العام للفريق في مستقبل المباريات بما يستجيب لانتظارات احباء النجم”.