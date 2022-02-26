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المنستير: تسجيل حالة وفاة و42 إصابة إضافية بفيروس كورونا المستجد

2022/02/26 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجّلت الجهة الصحية في المنستير ارتفاع العدد الجملي لوفيات فيروس كورونا المستجد منذ بداية جائحة كورونا إلى 1133 وفاة، والإصابات إلى 57 ألفا و361 إصابة بعد التصريح بتاريخ 24 فيفري الجاري بحالة وفاة بمعتمدية المنستير، و42 إصابة إضافية وفق ما أعلنته اليوم الإدارة الجهوية للصحة في المنستير.

وتواصل تراجع الحالات النشطة التي بلغت 2319 حالة نشطة بتاريخ 24 فيفري الجاري مقابل 2547 حالة نشطة بتاريخ 23 فيفري 2022 خاصة أنّ الإصابات الإضافية انخفضت في الأربعة عشر يوما الأخيرة وإلى حدّ 24 فيفري 2022 حيث بلغ عدد الإصابات الإضافية 1032 إصابة أي 170 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن مع محافظة ولاية المنستير على مستوى اختطار مرتفع جدّا.
وشهدت الجهة من ناحية أخرى تطورا في حالات التعافي التي بلغت 53 ألفا و909 حالة شفاء منها 268 حالة تعاف، وارتفعت بتاريخ 25 فيفري الجاري نسبة الذين استكملوا التلقيح ضدّ فيروس كورونا المستجد إلى 53 فاصل 73 في المائة بالنسبة إلى سكان الجهة.
وبلغت نسبة الذي تفوق أعمارهم 15 سنة وأتموا التلقيح 74 فاصل 55 في المائة في الجهة حسب ذات المصدر.

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