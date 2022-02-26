تسجيل حالة وفاة و88 إصابة جديدة بفيروس كورونا ببن عروس

تلقّت إدارة الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحّة في لاية بن عروس إعلاما بحالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا و88 إصابة جديدة بعد جمع وتحيين نتائج تحليل العينات الخاصة بأول أمس الخميس .

وقامت الفرق الصحية بإجراء وتحليل العينات بالجهة بتحليل 380 عيّنة بلغت نسبة الحالات الايجابية فيها 23 فاصل 15 بالمائة .

ووفق ما أفاد به ( وات) اليوم السبت ، مدير إدارة الصحة الوقائية في الجهة الدكتور فتحي اللطيف ، فقد تماثل للشفاء من الفيروس 110 حالة جديدة لينخفض عدد الحالات النشطة إلى 435 حالة كما انخفض عدد المقيمين بالمستشفى الجهوي الياسمينات ببن عروس الى 10 حالات مازالوا يشغلون أسرّة اوكسيجين بالمستشفى المذكور .

يذكر أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس منذ بداية الجائحة وصل إلى 48800 إصابة توفي منهم 1186 حالة .