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الرابطة المحترفة الاولى – المرحلة الاولى – الجولة 9- النتائج والهدافون

2022/02/26 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

في ما يلي نتائج وهدافو مقابلات الجولة التاسعة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي دارت اليوم . المجموعة الأولى السبت 26 فيفري 2022في ملعب حمام سوسةأمل حمام سوسة 1
صادق بن سالم د76

النادي البنزرتي صفر في ملعب بئر لحمر البلدياتحاد تطاوين 1
مؤمن رحماني د52
نادي حمام الأنف صفر الأحد 27 فيفري 2022في ملعب بن قرداناتحاد بن قردان – نجم المتلوي الاحد 6 مارس 2022في ملعب الطيب المهيري بصفاقسالنادي الصفاقسي – الترجي الرياضي المجموعة الثانية السبت 26 فيفري 2022ملعب سليمان البلديمستقبل سليمان صفر
الأولمبي الباجي 1
اسامة فرج د79 في ملعب جرجيسالترجي الجرجيسي 2
علاء عباس د28 وعلاء قاسمي د90 زائد3
– هلال الشابة 1 اسامة بن معمر د1 الأحد 27 فيفري 2022في ملعب مصطفى بن جناتالاتحاد المنستيري – مستقبل الرجيشالحكم: يوسف السرايري السبت 5 مارس 2022ملعب حمادي العقربي برادسالنادي الافريقي – النجم الساحلي

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