سوسة: 432 ألفا و29 شخصا تلقوا تلقيحا كاملا ضد فيروس “كورونا ” الى غاية 21 فيفري الجاري

تلقى 432 ألفا و29 شخصا بولاية سوسة، تلقيحا كاملا ضد فيروس “كورونا” إلى غاية يوم 21 فيفري الجاري، إلى جانب تلقي 474 ألفا و703 أشخاص للجرعة الأولى من التلقيح، وفق ما بينه آخر تحيين صادر عن الإدارة الجهوية للصحة.

ولم تسجل مصالح الإدارة الجهوية للصحة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، أية حالة وفاة جديدة بفيروس “كورونا”، مقابل رصدها لـ148 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، اظهرتها نتائج تحليل 460 عينة تحليل مخبري.

واستقر إجمالي الوفيات، وفق آخر تحيين للنشرة اليومية الصادرة عن الإدارة الجهوية للصحة، في حدود 1430 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس “كورونا”، الى 67633 إصابة.

في المقابل، تعافى إجمالي 61 ألفا و132 مريضا، فيما لا يزال 5071 تحت المراقبة الطبيّة، منهم 70 مصابا يقيمون بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، بالاضافة الى 6 مرضى من ولايات أخرى.