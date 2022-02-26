المهدية : وفاة مصاب واحد وتسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الفرق الطبية المكلفة بمتابعة فيروس كورونا المستجد بالمهدية، السبت، وفاة مصاب واحد و20 إصابة جديدة مقابل تعافي 125 مصابا.

وتوزعت الإصابات الجديدة إلى 5 بهبيرة و4 بالشابة و3 بكل من المهدية وأولاد الشامخ وإصابتين (02) بدائرتي قصور الساف والجم وإصابة واحدة بالسواسي.

وارتفع عدد حالات الشفاء، منذ ظهور الوباء، إلى 33ألفا و345 حالة من أصل 35 ألفا و55 إصابة جملية من بينها 886 حالة وفاة و824 حالة نشطة.

وتلقى 37 مواطنا، اليوم، لقاحا مضادا للفيروس التاجي من بينهم 24 انتفعوا بالجرعة الأولى ومواطنين اثنين بالجرعة الثانية و9 بالجرعة الثالثة فيما تلقى مواطنين (02) تطعيما بهدف السفر.

وبلغ إجمال المنتفعين بجرعة واحدة من التلقيح 235 ألفا و572 فرد وهو ما يمثل 53ر53 بالمائة من مجموع السكان مقابل 206 آلاف و158 ملقحين بصفة كاملة (85ر46 بالمائة).