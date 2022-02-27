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(تصفيات مونديال قطر 2022 ): تشيكيا تنضم الى السويد وبولونيا وترفض مواجهة روسيا في الملحق الاوروبي

2022/02/27 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

أعلن الجامعة التشيكية لكرة القدم رفضها مواجهة منتخب بلاده لنظيره الروسي في الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال قطر 2022 على خلفية غزو روسيا لأوكرانيا, لينضم بذلك الى نظيريه السويدي والبولوني اللذين اتخذا القرار ذاته مساء السبت.
وافادت الجامعة التشيكية في بيان لها اليوم الاحد, انّ “المنتخب التشيكي لن يلعب مهما كان مباراة محتملة ضد روسيا في تصفيات كأس العالم”, في إشارة الى الملحق الأوروبي الذي وضع منتخب بلاده في المسار الثالث حيث يلتقي نظيره السويدي في 24 من شهر مارس المقبل, على أن يتواجه الفائز منهما مع روسيا أو بولونيا في النهائي من أجل بطاقة التأهل الى نهائيات قطر 2022.

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