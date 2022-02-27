-ليفربول يهزم تشيلسي بركلات الترجيح 11-10 ويحرز كأس الرابطة

أحرز ليفربول كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم للمرة التاسعة في تاريخه عقب الفوز بركلات الترجيح 11-10 على تشيلسي ، وعقب التعادل دون أهداف في الوقت الأصلي ثم الإضافي في ملعب ويمبلي اليوم الأحد.

وسجل كل لاعبي ليفربول ركلات الترجيح، ونجح تشيلسي في تسجيل أول عشر ركلات قبل أن يهدر الحارس البديل كيبا أريزابالاجا الذي شارك في اللحظات الأخيرة ركلة جزاء .

وخاض الفريقان مباراة مثيرة ومتكافئة وألغيت أربعة أهداف بسبب التسلل وسط هجمات متبادلة من الفريقين، كما أهدر لاعبو الفريقين عددا كبيرا من الفرص السهلة.

وبعد 21 ركلة ناجحة، أهدر حارس تشيلسي البديل ركلة جزاء ليفوز ليفربول بأول كأس محلية تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، وينفرد بالرقم القياسي في عدد ألقاب كأس الرابطة.