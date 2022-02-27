المهدية: تراجع النسبة اليومية للعينات الايجابية إلى أقل من 20 بالمائة

نزلت النسبة اليومية للعينات الإيجابية بسبب فيروس كورونا بولاية المهدية، اليوم الأحد، إلى 13 بالمائة وذلك لأول مرة منذ بداية الموجة الخامسة من الفيروس.

وأظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ153 عينة، صدرت الأحد، تسجيل وفاة ثلاثة مصابين و19 إصابة جديدة، مقابل تماثل 86 مصابا للشفاء التام.

وتوزعت الإصابات الجديدة إلى 14 بمدينة الشابة وإصابتين بكل من قصور الساف وملولش إلى جانب إصابة واحدة بسيدي علوان.

وقد أحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 35 ألفا و72 إصابة، من بينها 33 ألفا و428 حالة شفاء و887 حالة وفاة و757 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 33 مواطنا، اليوم الأحد، تطعيما مضادا للفيروس، من بينهم 16 انتفعوا بالجرعة الأولى و3 بالجرعة الثانية و12 بالجرعة الثالثة، بينما تلقى مواطنان إثنان لقاحا بغاية السفر.