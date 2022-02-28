القصرين: بداية تساقط الثلوج بتالة واللجنة المحلية في انعقاد دائم للتدخل عند الضرورة

تشهد مدينة تالة في ولاية القصرين، منذ عشية اليوم الإثنين، تساقط الثلوج مع ضباب كثيف يخيم على كامل المدينة، رافقه إخفاض شديد في درجات الحرارة.

وفي ظل التغيرات المناخية الحالية، وتحسبا لأي طارئ، أوضح معتمد تالة ، جوهر الشعباني، في تصريح ل”وات”، أن اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث الطبيعية وتنظيم النجدة في انعقاد دائم للتدخل عند الضرورة لفتح الطرقات والمسالك وتسهيل حركة المرور، مبينا أنه تم تسخير كافة التجهيزات ووضعها على ذمة اللجنة المحلية، كما تم التنسيق مع اللجنة الجهوية لمد يد المساعدة في صورة تطلب الأمر ذلك.

وأكد الشعباني أن الكميات المتهاطلة حاليا من الثلوج طفيفة ولا تشكل في الوقت الراهن أية خطورة، ووجه بالمناسبة دعوة إلى كافة مستعملي الطريق لتوخي الحذر واليقظة، نظرا لوجود ضباب كثيف وتواصل نزول الثلوج.

وتسجل مختلف معتمديات ولاية القصرين منذ مساء الأحد وإلى حد الساعة نزول كميات متفاوتة من الأمطار، كان لها وقع إيجابي في صفوف المواطنين والفلاحين، نظرا لإنحباس الغيث النافع لمدة طويلة.