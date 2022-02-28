المهدية: تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مقابل تعافي 86 مصابا

كشفت نتائج التحاليل المخبرية لـ223 عينة، صدرت الاثنين بالمهدية، عن تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مقابل تعافي 86 مصابا.

وتوزعت الإصابات الجديدة، بحسب الدوائر الصحية، إلى 10 بكل من الجم وهبيرة و7 بشربان و4 بالشابة و3 بقصور الساف وإصابتين (02) بالسواسي وإصابة واحدة بدوائر بومرداس وملولش.

وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 35 ألفا و110 إصابة من بينها 33 ألفا و490 حالة شفاء و887 حالة وفاة و733 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 51 مواطنا، اليوم، لقاحا مضادا للفيروس التاجي من بينهم 27 انتفعوا بالجرعة الثانية ومواطن واحدة بالجرعة الثانية و13 بالجرعة الثالثة، فيما تلقى 10 مواطنين تطعيما بهدف السفر.