بورصة تونس تنهي معاملات الإثنين على منحى إيجابي

أقفلت بورصة تونس معاملات حصة، الإثنين، على منحى إيجابي وسجل مؤشرها المرجعي، توننداكس، ارتفاعا طفيفا بنسبة 0،13 بالمائة وبلغ مستوى 7079،86 نقطة وسط حجم تداول جملي بقيمة 2،2 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة التونسيّة للأوراق المالية.

وتصدر سهم شركة حنبعل للإيجار المالي قائمة الارتفاعات بعد ان زاد سعره بنسبة 4،4 بالمائة (5،800 دينار)، علما وأن السهم سجل أداء إيجابيا، منذ بداية سنة 2022 وحقق تطوّرا بنسبة 6 بالمائة. كما ارتفع سعر سهم السكنى بنسبة 4،26 بالمائة (0،180 د).

وفي المقابل تقهقرت قيمة سهم المغاربية الدولية للاشهار ” ميب “بنسبة 5،26 بالمائة. وتدهور اداء السهم بنسبة 10 بالمائة منذ بداية 2022.

كما تراجع سعر سهم أدوية بنسبة 2،4 بالمائة (5،040 د) وسط حجم تداول بقيمة 19 ألف دينار. وسجل السهم تحسنا في أدائه السنوي بنسبة 6 بالمائة منذ بداية سنة 2022.

واستحوذ سهم شركة صنع المشروبات بتونس على القسط الاهم من المعاملات في حدود 330 ألف دينار في ما سجل سعر السهم استقرارا عند 17،900 دينار.