عاجل-من بينهم الشاهد والمرزوقي: خطايا مالية ضد هؤولاء السياسيين..

اصدرت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس سلسلة جديدة من أحكامها القضائية في حق عدد من المترشحين للانخابات الرئاسبة والتشريعية لسنة 2019 والانتخابات البلدية لسنة 2018 .
وقضت هيئة الدائرة المذكورة بخطايا مالية ضدّ عدد من المتهمين بالجرائم الانتخابية:
يوسف الشاهد: خطية مالية بـ 40 الف دينار
سليم الرياحي: خطية مالية بـ 40 الف دينار
الهاشمي الحامدي خطية مالية بـ 30 الف دينار.
المهدي جمعة خطية بـ 20 الف دينار.
المنصف المرزوقي خطية بـ 10 الاف دينار .
حمادي الجبالي خطية بـ 5 الاف دينار.
كما قضت هيئة المحكمة بعدم سماع الدعوى في حق كل من سعاد عبد الرحيم ومحمد النوري الصغير وفق ما نشرته اذاعة موزاييك.