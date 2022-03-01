عودة الزيارة السنوية لمعبد الغريبة اليهودي بجربة يومي 18 و19 ماي

أعلن روني الطرابلسي، منظم تظاهرة الزيارة السنوية لمعبد الغريبة اليهودي بجزيرة جربة، أن موعد الزيارة لهذا العام سيكون يومي 18 و19 ماي المقبل، تحت شعار “العودة”، من خلال استعادة زوارها وعودتها من جديد، متوقعا حضورا هاما وشخصيات كبرى وعدة وسائل إعلام، خاصة إذا ما تحسن الوضع الوبائي وفتحت الحدود.

وأضاف في تصريح له الثلاثاء، أن الطلبات كبيرة جدا على زيارة الغريبة، متوقعا الوصول إلى عدد بين 4 أو 5 آلاف زائر في أسبوع الزيارة، التي يعتبر نجاحها نجاحا للموسم السياحي بالجزيرة، ولذلك فإن الاستعدادات انطلقت على عدة أوجه، حسب قوله.

وأفاد روني الطرابلسي، في هذا السياق، بأنه تم إعداد برنامج متنوع لهذه التظاهرة، من سهرات واحتفالات وغيرها، حتى تلعب الزيارة دورها في عودة السواح نحو تونس.