وزارة الأسرة تدعو إلى إبرام اتفاقية شراكة مع جمعيتين لتسيير كل من مركز الإرشاد والتوجيه الأسري بباجة وبحي التضامن بأريانة

دعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، اليوم الثلاثاء، إلى إبرام اتفاقية شراكة مع جمعيتين، تتعلق بتسيير كل من مركز الإرشاد والتوجيه الأسري بحي التضامن (أريانة) ومركز الإرشاد والتوجيه الأسري بباجة، في إطار التمويل العمومي للجمعيات، في أجل أقصاه 21 مارس الجاري لتقديم ملفات الترشح، حسب ما جاء في بلاغين مختلفين صادرين عن الوزارة.

ويمكن للجمعيات أو شبكات الجمعيات الناشطة بكامل تراب الجمهورية في مجال التعهّد والإحاطة الاجتماعية والقانونية والنفسية والصحيّة والتي تتمتع بخبرة في المجال الأسري ودراية بتسيير المؤسسات والرّاغبة في تسيير أحد هذين المركزين سحب كراس الشروط وملحقاته إما مباشرة من وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أو المندوبية الجهوية المكلفة بشؤون المرأة والأسرة بأريانة بالنسبة مركز الإرشاد والتوجيه الأسري بحي التضامن (أريانة) والمندوبية الجهوية المكلفة بشؤون المرأة بباجة بالنسبة لمركز الإرشاد والتوجيه الأسري بباجة أو من موقع الوزارة www.femmes.gov.tn

توجّه العروض باسم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، في ظرف مغلق مع التنصيص على عبارة “لا يفتح، دعوة إلى إبرام اتفاقية شراكة تتعلق بتسيير مركز الإرشاد والتوجيه الأسري بحي التضامن في إطار التمويل العمومي للجمعيات” بالنسبة لمركز حي التضامن و “لا يفتح، دعوة إلى إبرام اتفاقية شراكة تتعلق بتسيير مركز الإرشاد والتوجيه الأسري بحي التضامن في إطار التمويل العمومي للجمعيات” بالنسبة لمركز باجة.

وترسل ملفات الترشح لإبرام اتفاقية شراكة مع الوزارة لتسيير أحد المركزين عن طريق البريد مضمون الوصول أو البريد السريع أو تودع مباشرة بمكتب الضبط المركزي على العنوان التالي: وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن 2 نهج عاصمة الجزائر 1002 تونس،

وحدد آخر أجل لقبول ملفات الترشح يوم21 مارس 2022 على الساعة الحادية عشرة صباحا (11.00س) ويؤخذ بعين الاعتبار ختم مكتب الضبط المركزي وختم الطابع البريدي بالنسبة للترشحات الواردة عن طريق البريد مضمون الوصول أو السريع.